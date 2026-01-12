Advertisement
Anvesha satellite: ମହାକାଶକୁ ଇସ୍ରୋ ପଠାଇଲା ଅନ୍ୱେଷା ସାଟେଲାଇଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ସୋମବାର ଦିନ 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ISRO ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (PSLV) C62 ମିଶନକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। PSLV C62 ରକେଟ୍ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ (EOS-N1) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୪ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହି ମିଶନ ISR

Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:52 AM IST

ISRO PSLV C62: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ସୋମବାର ଦିନ 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ISRO ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (PSLV) C62 ମିଶନକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। PSLV C62 ରକେଟ୍ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ (EOS-N1) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୪ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହି ମିଶନ ISROର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSIL) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

ISRO ଇତିହାସ ରଚିବ
ଭାରତ ମହାକାଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚୀନ୍ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଭଳି ମହାକାଶ ମହାଶକ୍ତି ଏହାକୁ ମହାକାଶରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହିଁ। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ PSLV-C62 ମିଶନରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରକ୍ଷେପଣର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। AULSAT ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ତରଳ ଇନ୍ଧନର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ବିଟ୍ ରେ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମହାକାଶଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଧନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

କଣ ଏହି 'ଭାରତର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର'
ଏହି ସମୟରେ, "ଅନ୍ୱେଷା" ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ରଙ୍ଗ ପରିସର ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକୁ କଏଦ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶହ ଶହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରେ। ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକରୁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ "ଆଲୋକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ" ସୃଷ୍ଟି କରେ।

କିପରି କାମ କରୁଛି ଏହି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା
ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ମାଟି, ପାଣି, ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ମାନବ ନିର୍ମିତ ଗଠନ ହେଉ, ଆଲୋକ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭୂମିରେ ଥିବା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋରାଡିଓମିଟର ପରି ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ GIS ଏବଂ 3D ମ୍ୟାପିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ।

 

ISRO କ’ଣ କହିଲା?
PSLV-C62/EOS-N1 ମିଶନ ରକେଟ୍ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ (EOS)କୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ପ୍ରାୟ 17 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅନ୍ୟ 13ଟି ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସମକାଳୀନ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତଥାପି, ରକେଟର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (PS4) ର ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ପାନିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ର Kestrel ଇନିସିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ (KID) କ୍ୟାପସୁଲର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

PSLV-C62 ମିଶନ ଇତିହାସ
PSLV ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63ଟି ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-1, ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ-L1 ଭଳି ଐତିହାସିକ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଉଡ଼ାଣ ଏହାର 64ତମ ମିଶନ ହେବ, ଯାହା ଭାରତର ମହାକାଶ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ।

ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି.ଆର. ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ANIଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଜାନୁଆରୀ 12, 2026 ରେ ହେବ। PSLV ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-1, ମଙ୍ଗଳୟାନ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ-L1 ଭଳି ମିଶନ ପରିଚାଳନା କରିଛି।

Prabhudatta Moharana

