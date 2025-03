ଆଉ ଏକ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲା ISRO

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାକାଶ ମିଶନ କ୍ଷମତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛି ISRO । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ନୂତନ ସୁବିଧାରେ LOX କିରୋସିନ 200 T ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେମିକ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ହଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି।

#ISRO registers another milestone in raising its Space mission capabilities to the next level.

The first major hot test of Lox Kerosene 200 T thrust semicryogenic engine has been successfully completed in the new facility which was dedicated to nation by PM Sh @narendramodi… pic.twitter.com/Kg2v0TO5ey

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) March 28, 2025