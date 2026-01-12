ISRO: ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଭାରତ, PSLV-C62 ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ ଆରମ୍ଭ

Trending Photos
ISRO: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ନୂତନ ବର୍ଷ (୨୦୨୬) ରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମ ପରେ ଇସ୍ରୋ ଐତିହାସିକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଆଜି କେବଳ ନିଜର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ। ବରଂ, ଏହା ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରୁ ୧୭ଟି ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବ।
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଏହି ବର୍ଷ (2026)ର ପ୍ରଥମ ଉତକ୍ଷେପଣ PSLV C62 ମିଶନ, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 12 ସକାଳ 10.17 ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରକେଟ୍ ଏକ ଉନ୍ନତ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ EOS-N1 (କୋଡ୍-ନାମ 'ଅନ୍ୱେଷା') ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମିଶନର ଏକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପେଲୋଡ୍ EOS-N1 ବ୍ୟତୀତ, PSLV ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର 17ଟି ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବ।
ଏହି ସାଟେଲାଇଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ ରହିଛି
EOS-N1 ହେଉଛି ଏକ ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍।
ଏହାକୁ DRDO ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଭୂମି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ।
ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି।
ଏହା ଭାରତକୁ ଏହାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହା କୃଷି, ସହରାଞ୍ଚଳ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର CubeSats ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ CV Raman Global University ର CGUSAT-1, Dhruva Space ର DA-1, Space Kids India ର SR-2, Assam Don Bosco University ର Lachit-1, Akshata Aerospace ର Solaras-S4, ଏବଂ Dayananda Sagar University ର DSAT-1 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। OrbitAID Aerospace ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନ-ଅର୍ବିଟ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପେଲୋଡ୍ AayulSAT ସହିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।