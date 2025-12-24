Isro News: ଆଜି ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଇସ୍ରୋ, ମହାକାଶକୁ ଆମେରିକୀୟ 'ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨' ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇବ ISRO

Trending Photos
Isro News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀହରିକୋଟା: ଇସ୍ରୋର "ବାହୁବଳୀ" ରକେଟ୍ LVM-3 ଆମେରିକାର ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁବର୍ଡ-ବ୍ଲକ୍-2କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। LVM-3 M6 ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ, ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮.୫୪ ମିନିଟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
LVM3 ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍
ଲଞ୍ଚ ଯାନ ମାର୍କ 3 (LVM3) ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, LVM-3 M6 ରକେଟ୍ ବୁଧବାର ସକାଳ ୮ଟା ୫୪ ମିନିଟରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ପେସପୋର୍ଟରୁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଆମେରିକୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ 2 ବହନ କରି ମହାକାଶକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବ। ଏହା LVM3 ର ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉଡ଼ାଣ ହେବ।
ଲଞ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ରକେଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ISRO କହିଛି ଯେ ୬୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ଉପଗ୍ରହ LVM3 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋ ଆର୍ଥ ଅରବିଟ୍ (LEO)ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ହେବ। ପୂର୍ବ ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ LVM-3-M5 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03 ଥିଲା, ଯାହାକୁ ISRO ନଭେମ୍ବର 2 ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା।
ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ISRO ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା, ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSIL) ଦ୍ୱାରା ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ, ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ AST ସ୍ପେସ୍ମୋବାଇଲ୍ (AST & Science, LLC) NSIL ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା।
ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ
ଏହି ମିଶନ୍ ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSIL) (ISROର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା) ଏବଂ ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ AST ସ୍ପେସ୍ମୋବାଇଲ୍ (AST & Science, LLC) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ସେଲୁଲାର୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ LEO ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଂଶ କରିଥାଏ।
AST ସ୍ପେସ୍ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ-ଭିତ୍ତିକ ସେଲୁଲାର୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 4G ଏବଂ 5G ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍, ମେସେଜିଂ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି
ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଉତକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି. ନାରାୟଣନ ମଙ୍ଗଳବାର ତିରୁମାଲାର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।