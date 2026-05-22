ଇତିହାସ ରଚିଲେ ITBP ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ

ITBPର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଟିମ୍ ୨୧ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ୧୧ ଜଣ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP)ର ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଏକ ନିଆରା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଛି। ITBP ର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଟିମ୍ ୨୧ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ୮,୮୪୮ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା; ତଥାପି, ଭାରତର ଏହି ସାହସୀ ଝିଅମାନେ ବରଫ ଝଡ଼, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳତାର ସହ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସକାଳ ୬:୫୨ ରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ୧୧ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମାରକୀ ସଫଳତା ପରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ITBP ମହିଳା ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଦେଇ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତାରୋହଣ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ, ପର୍ବତାରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବରଫାବୃତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଅକ୍ସିଜେନ ସ୍ତର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିମ୍ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋମାନେ କଠୋର ତାଲିମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ITBPର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଅଭିଯାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସହିତ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ନଜର ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ, ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖର ଉପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରି, ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ - ଏବଂ ପରାସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଏହି ମିଶନ କେବଳ ପର୍ବତାରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ପର୍ବତାରୋହଣ ଭଳି କଷ୍ଟକର ଅଭିଯାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା; ତଥାପି, ITBPର ଏହି ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ୧୧ ପର୍ବତାରୋହୀ ଏକତ୍ର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଫଳତା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ସଫଳତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଛନ୍ତି।
ITBPର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ, ଭାରତର ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସାହସୀ ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରକୁ ବିଜୟ କରିବା ଯେକୌଣସି ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ITBPର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଦଳର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେ ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା ସହିତ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
