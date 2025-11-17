Jaffar Express: ପାକିସ୍ତାନରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍, ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:16 AM IST

Jaffar Express: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରେ ଅତୀତରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଟ୍ରାକରେ ବୋମା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରେନଟି ଯିବା ପରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ନାସିରାବାଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।

ରବିବାର ଦିନ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱର ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସହିଦ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ବୁଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ରଖିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରେନଟି ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ।

ନାସିରାବାଦର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୁଲାମ ସରୱାର ଡନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବୋମା ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।" ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡନ୍‌କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଟ୍ରାକର ଏକ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ୱେଟା ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସିନ୍ଧର ଜାକୋବାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପେଶାୱରକୁ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଚାରି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ
ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୪୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପେଶାୱର ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ, ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମ୍ମଦ ସରିଫ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅପରେସନ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ୩୩ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ "ନିହତ" କରାଯାଇଛି।

ସେବେଠାରୁ ଟ୍ରେନଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଜାକୋବାବାଦ ନିକଟରେ ଏକ ରିମୋଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଚାରୋଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ନିଷିଦ୍ଧ ବାଲୁଚ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗାର୍ଡସ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ସିବି ନିକଟରେ ଟ୍ରେନଟି ଅଳ୍ପକେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତିନି ଦିନ ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ, ମାସ୍ତୁଙ୍ଗରେ, "ରେଳୱେ ଟ୍ରାକରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବୋମା ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଛଅଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା," ପାକିସ୍ତାନ ରେଳବାଇର କ୍ୱେଟା ଡିଭିଜନର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ କାଶିଫ ଡନ୍‌କୁ କହିଛନ୍ତି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ମାସ୍ତୁଙ୍ଗରେ ଛଅଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ସିନ୍ଧର ଶିକାରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ, ନାସିରାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ନୋଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରେ ରକେଟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାସିରାବାଦ ଏସଏସପି ଗୁଲାମ ସରୱାର ଡନକୁ କହିଥିଲେ, "ସଶସ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାରୋଟି ରକେଟ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ।" ତଥାପି, କୌଣସି କୋଚ୍ ଆଘାତ ପାଇ ନଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

