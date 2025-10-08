Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2952426
Zee OdishaOdisha National-International

Road Accident: ଜୟପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୟପୁର-ଆଜମେର ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ଟ୍ରଲର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଧକ୍କା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:54 AM IST

Trending Photos

Road Accident: ଜୟପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ

Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୟପୁର-ଆଜମେର ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ଟ୍ରଲର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଧକ୍କା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଘଟଣାଟି ମୌଜମାବାଦ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଫୋଟକା ପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଲଗାତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସାତରୁ ଆଠଟି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ବୈରୱା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲପରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବେଆଇନ ମୋଡ଼ରେ ମୋଡ଼ ନେବା ସମୟରେ ଟ୍ରଲରଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Haryana ADGP Death Case
ମୃତ ଏଡିଜିପିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳି ୮ ପୃଷ୍ଠାର ନୋଟ: ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
weather updates
Weather Updates: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୧୦ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, ଆର୍ଲଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
Prithvi Shaw
VIDEO: ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଲଢ଼ି ପଡି଼ଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ଏବଂ ମୁସିର ଖାନ, ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହଙ୍ଗାମା
top 10 news today
କଟକରୁ ଉଠିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ କଟକଣା, ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ମୃତ୍ୟୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର