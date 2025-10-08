Road Accident: ଜୟପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ

Trending Photos
Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୟପୁର-ଆଜମେର ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ଟ୍ରଲର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଧକ୍କା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣାଟି ମୌଜମାବାଦ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଫୋଟକା ପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଲଗାତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସାତରୁ ଆଠଟି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ବୈରୱା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲପରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବେଆଇନ ମୋଡ଼ରେ ମୋଡ଼ ନେବା ସମୟରେ ଟ୍ରଲରଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।