'କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ', ନାମ ନ ନେଇ ନିଜ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜୟରାମ ରମେଶ

Jairam Ramesh On Shashi Tharoor: ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ ଆଜି (୧୭ ମଇ ୨୦୨୫) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ।

ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରି ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଚାରୋଟି ନାମ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଆଚରଣ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନାହିଁ। ସରକାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୂଟନୀତି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ସୁଯୋଗବାଦର ରାଜନୀତି। ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯିଏ ପୁଣି ଥରେ (ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ) ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ଉଚିତ।"

Congress MP Jairam Ramesh tweets "Yesterday morning, the Minister of Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju spoke with Congress President Mallikarjun Kharge and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and asked to submit names of 4 MPs for the delegations to be sent abroad to explain India's… pic.twitter.com/RpKr2QpciD

