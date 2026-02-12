Advertisement
Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ହାତ

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ହାତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ୩୭ତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୈଶ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦା

Feb 12, 2026, 04:30 PM IST

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ହାତ

Delhi Red Fort Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ୩୭ତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୈଶ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ୩୭ତମ ରିପୋର୍ଟରେ ମାସୁଦ ଆଝାରର ନୂତନ ଶାଖା ଜମାତ-ଉଲ-ମୁମିନାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜୈଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖନ୍ତି। ଏହା ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ୧୨୬୭ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କମିଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତଥାପି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି।

ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି।
ଭାରତ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ନିଷିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଝାର ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଏକ ପୃଥକ ମହିଳା ଶାଖା ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଜମାତ-ଉଲ-ମୁମିନାତ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଶାଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିସଂଘର ନିଷିଦ୍ଧ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।
ସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ହୋଇଥିବା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରୋଧ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ 28 ଜୁଲାଇ, 2025ରେ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ମେ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ଦିନିଆ ସାମରିକ ଗତିରୋଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

