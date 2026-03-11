US-Iran Conflict: ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର..

ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂଆ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ମୋଜତାବାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଛି।
US-Iran Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜୟଶଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନାରେ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡିତ ସର୍ବଶେଷ ବିକାଶର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂଆ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ମୋଜତାବାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା:
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଜୟଶଙ୍କର ଜର୍ମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋହାନ ୱାଡେଫୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୋ ହ୍ୟୁନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି:
ଇରାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ବିଷୟରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଜୟଶଙ୍କର ଇରାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆରାଘଚିଙ୍କୁ ଭାରତର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।