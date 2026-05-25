Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3228530
Zee OdishaOdisha National-Internationalଗୁଲମାର୍ଗରେ ଅଘଟଣ ! ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର୍ , ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଅଘଟଣ ! ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର୍ , ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଆଜି କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 04:33 PM IST

Trending Photos

ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଅଘଟଣ ! ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର୍ , ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଆଜି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସେବା (କେବୁଲ କାର୍) ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ କେବୁଲ କାର୍ ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆକାଶରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା କେବୁଲ କାର୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେବୁଲ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରାର ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଥିଲେ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସେନାର ୯ ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ଟିମକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଲମାର୍ଗ ଗୋଣ୍ଡୋଲାରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେବୁଲ କାର୍ ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ସରକାର ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।

ଘଟଣା ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

Also Read- Surya Gochar 2026: ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ, ୫ଟି ରାଶିର ହେବ ପକେଟ ଗରମ !

Also Read- RRB ALP Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
El Nino Effect
El Nino Effect: ଆଜିଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ...ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ
RRB ALP Recruitment 2026
RRB ALP Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି
Odisha news
Odisha News: ନାଇଜର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଭିତରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
boat tragedy
ଶଙ୍ଖ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡିଗଲେ ୧୧ ଜଣ