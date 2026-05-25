ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଅଘଟଣ ! ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର୍ , ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଆଜି କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଆଜି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସେବା (କେବୁଲ କାର୍) ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ କେବୁଲ କାର୍ ସେବା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆକାଶରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା କେବୁଲ କାର୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଣ୍ଡୋଲା ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେବୁଲ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରାର ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସେନାର ୯ ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ଟିମକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି।
ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଲମାର୍ଗ ଗୋଣ୍ଡୋଲାରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେବୁଲ କାର୍ ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ସରକାର ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
ଘଟଣା ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।
