Jammu Kashmir Flash Floods: ଜମ୍ମୁରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା, ଶ୍ରୀନଗରରେ ବନ୍ୟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୧କୁ ବୃଦ୍ଧି

Jammu Kashmir Flash Floods: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଜମ୍ମୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।
Jammu Kashmir Flash Floods: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକ। ବୁଧବାର ବର୍ଷାରୁ କିଛି ଆରାମ ପାଇବା ପରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନନ୍ତନାଗ ଓ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଝେଲମ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ପାଣି ଅନେକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସେତୁ, ଆବାସିକ କୋଠା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାକିନା ଇଟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁବାର ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବୁଧବାର ଦିନ 'X' ରେ Itu ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ କାଲି (୨୮.୦୮.୨୦୨୫) ବନ୍ଦ ରହିବ।" ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ତାଣ୍ଡବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ବୁଧବାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଟରା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ୫୮ଟି ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ୬୪ଟି ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜମ୍ମୁରୁ ୬ଟି ଟ୍ରେନ ଛାଡିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚକି ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ମାଟି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।