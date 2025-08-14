Jammu Kashmir Cloudburst: ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ମାଡି଼ ଆସିଲା ପାଣି, ୧୦ ମୃତ, ଅନେକ ନିଖୋଜ
Jammu Kashmir Cloudburst: ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ମାଡି଼ ଆସିଲା ପାଣି, ୧୦ ମୃତ, ଅନେକ ନିଖୋଜ

Jammu Kashmir Cloudburst: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଦ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:46 PM IST

Jammu Kashmir Cloudburst: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଦ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଶୋତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାଦଲ ଫାଟିବା ରାସ୍ତାଟି ମଚୈଲ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମଚୈଲ ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି।

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କିସ୍ତୱାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ପଙ୍କଜ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି - "ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ କିସ୍ତୱାଡ଼ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପଙ୍କଜ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଚାଶୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ଜୀବନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ପାଉଛି, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।"

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 'X' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି - "କିସ୍ତୱାଡ଼ର ଚିଶୋଟିରେ ହୋଇଥିବା ବାଦଲଫଟା ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ସିଭିଲ୍, ପୋଲିସ, ସେନା, NDRF ଏବଂ SDRF ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।"

ଆଜିକାଲି ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପ୍ରୟାଗରେ ବର୍ଷା ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସନ୍ଦୀପ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା କାମ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗମ ଅଛି।

