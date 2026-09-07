Add Zee Business As A Preferred Source
App

Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଝଟକା! SC/ST ଓ POCSO ଧାରା ପରେ ୧୪ ଦିନିଆ ଜେଲ୍

Swatantra Bhardwaj: ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଗିରଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଗିରଫକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତଳ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:34 PM IST
Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଝଟକା! SC/ST ଓ POCSO ଧାରା ପରେ ୧୪ ଦିନିଆ ଜେଲ୍
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Liquor Ban: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମଦ..
2
3
4
5