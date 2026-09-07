Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଝଟକା! SC/ST ଓ POCSO ଧାରା ପରେ ୧୪ ଦିନିଆ ଜେଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମାରପିଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଅଡୁଆ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ସୌରଭ ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
CJP protest assault case | Patiala House Court extended Swatantra Bhardwaj in judicial custody till September 21.
He was produced through video conferencing from Tihar Jail. He was remanded to one day's judicial custody on Sunday. He has been arrested in a case under the SC/ST…
— ANI (@ANI) September 7, 2026
ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ
ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଗିରଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଗିରଫକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତଳ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ବୁଲନ୍ଦସହରରୁ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜଣେ ଦଳିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ପଡକାଷ୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବିବାଦ
ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଡକାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭୀମ୍ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
SC/ST ଓ POCSO ଧାରା ଯୋଡ଼ାଗଲା
ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାମଲାରେ SC/ST ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମକ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ POCSO ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ କିଛି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନାମର ଦୁରୁପଯୋଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।