Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jantar Mantar Protest: ପୋଲିସ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନେଇ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ

Jantar Mantar Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ହଙ୍ଗାମାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଭିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:05 AM IST
Jantar Mantar Protest: ପୋଲିସ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନେଇ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ
Image Credit: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆସୁଛି ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଶ୍ରାବଣୀ': ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ
Odia News34 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Andy Burnham1 hr ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Accident News3 hrs ago