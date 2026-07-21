Jantar Mantar Protest: ପୋଲିସ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନେଇ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ

Jantar Mantar Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଭିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସେଠାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ସଂସଦ ମାର୍ଗରେ ସିଜେପିଙ୍କ 'ସଂସଦ ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଛି । କର୍ଫ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଧାରା ୧୬୩) ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସଂସଦ ଆଡକୁ ରାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମୟରେ ହିଂସା, ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଏବଂ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସମେତ ହିଂସାରେ ଆହତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ହିଂସାରେ ଜଡିତ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ହିଂସା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତଦନ୍ତ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯିବ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରୁଛି...
ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? ଏହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ କେବଳ ଛାତ୍ରମାନେ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭାଇରାଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ଫରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। CCTV, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ବଡି-କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଛାନଭିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ। କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଜାଣିଶୁଣି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ; ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନର ଯାଞ୍ଚ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, "ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାମକ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କେଶ ଟାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଏଥିସହ ୪୦ରୁ ୫୦ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଭୁଲ; ପୋଷ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ସତ ନୁହେଁ।"
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ। NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଗତକାଲି କୌଣସି ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ; ବରଂ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ହିଂସାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି।
କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ସୋମବାର ଦିନ, କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ର ବାହ୍ୟ ସର୍କଲରେ ଥିବା ରିଗାଲ୍ ସିନେମା ନିକଟରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ।