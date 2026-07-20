Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା; ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ କର୍ମୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିବା ପରେ, ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:58 AM IST
ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା; ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ
Image Credit: ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ପରେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର, ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨ ଜଣ ଆହତ
Odia News29 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Accident News3 hrs ago
5
fifa final 20263 hrs ago