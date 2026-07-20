ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା; ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ କର୍ମୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଣ୍ଡି ହାଉସ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଏବଂ RPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ପରେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦ ଆଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିା । ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।