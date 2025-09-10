IIMରେ MBA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ JAP 2026 ଘୋଷଣା

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରୁ ଚାରୋଟି IIT ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାଶୀପୁର, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଏମବିଏ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର ମିଳିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026 ର ସଂଯୋଜକ ହେବ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବ। ମିଳିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026 ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ IIM ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ।
ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରୁ ଚାରୋଟି IIT ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ଏହି ଅବସରରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଶେର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମିଳିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026 ଘୋଷଣା କରି ଗର୍ବିତ, ଯାହା ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବଳ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍, ଛାତ୍ର-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। JAP 2026 ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ MBA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।