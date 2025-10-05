Earthquake: ଜାପାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା

Trending Photos
Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନ ମାଟି ପୁଣିଥରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଜାପାନର ହୋନସୁର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6 ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ତାକାସାକି ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 262 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ 50 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦିଓ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଟୋକିଓରେ ମଧ୍ୟରେ ଭୂ-କମ୍ପ ଅନୁଭୂତ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାପାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ 12:21 ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟୋକିଓ, ସେଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଇୱାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂମିକମ୍ପ ମୃଦୁ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଘର ଏବଂ କୋଠାରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜାପାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର "ରିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର" କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ କରିଥାଏ। ଜାପାନ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସମୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଧକ୍କା, ଖସିବା କିମ୍ବା ଉପସମନ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାରୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ହେଉଥିବାରୁ, ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍ ଅବନତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 18 ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଭୂକମ୍ପୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜାପାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାରୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ତେବେ ସୁନାମିର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।