Japanese Prime Minister Sanae Takaichi: ଜାପାନରେ ସନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଜୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଟିକସ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ​​ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ତାକାଇଚିଙ୍କ ଲିବରଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:57 AM IST

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଟିକସ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ​​ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି।

ତାକାଇଚିଙ୍କ ଲିବରଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଜାପାନର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର 465 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 352 ଆସନ ଜିତିଛି। LDP 316 ଆସନ ଜିତିଛି।

ଶାସକ ଦଳ, ଏହାର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ, ଜାପାନ ଇନୋଭେସନ୍ ପାର୍ଟି-ଇସିନ୍ ସହିତ, ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ବହୁମତ ପାଇଛି, ଯାହା ତାକାଇଚିଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

ଏହି ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ତାକାଇଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ।

ଅକ୍ଟୋବରରେ LDPର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ 64 ବର୍ଷୀୟା ତାକାଇଚି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।

୧୯୫୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ଏଲଡିପି ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଦିବଂଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟାସୁହିରୋ ନାକାସୋନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ୩୦୦ ଆସନ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।

