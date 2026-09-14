Jemima Goldsmith: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେମିମା ଆରବପତି ଫାଇନାନ୍ସିୟର କ୍ୟାମେରନ୍ ଓ’ରେଲିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜେମିମା ଓ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। କାମ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାରର ଘନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଜେମିମାଙ୍କ ଭାଉଜ ଜେମିମା ଜୋନ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ସହ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିବାହଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି।
କିଏ କ୍ୟାମେରନ୍ ଓ’ରେଲି?
୬୨ ବର୍ଷୀୟ କ୍ୟାମେରନ୍ ଓ’ରେଲି ଜଣେ ଆୟରିଶ୍-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିୟର। ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାକ୍ସରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି କାମ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୩ରେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ ‘ବାୟର୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍+ଗିୟର୍ କମ୍ପାନୀକୁ ୨୦୧୧ରେ ତୋଶିବାକୁ ୨.୩ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଇମ୍ରାନ୍ ଓ ଜେମିମାଙ୍କ ବିବାହ
ଜେମିମା ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୭୪ରେ ଲଣ୍ଡନରେ। ୧୯୯୫ରେ ସେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୨୦୦୪ରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଜେମିମା ଜଣେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରାଇଟର ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାମେରନ୍ ଓ’ରେଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଇଲ୍ସେ ଓ’ରେଲିଙ୍କ ସହ ୨୦୨୨ରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜେଲ୍ରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ଏପଟେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଅଦିଆଲା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି କମିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ରଖିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। କିଛି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିବା ଖବର ରହିଛି।