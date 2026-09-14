Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jemima Goldsmith: ଜେଲ୍‌ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଏପଟେ ଆରବପତିଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା!

୬୨ ବର୍ଷୀୟ କ୍ୟାମେରନ୍ ଓ’ରେଲି ଜଣେ ଆୟରିଶ୍-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିୟର। ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାକ୍ସରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି କାମ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୩ରେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ ‘ବାୟର୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍+ଗିୟର୍ କମ୍ପାନୀକୁ ୨୦୧୧ରେ ତୋଶିବାକୁ ୨.୩ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 14, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:27 PM IST
Jemima Goldsmith: ଜେଲ୍‌ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଏପଟେ ଆରବପତିଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା!
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଫାଇଲ୍, CBI ରୁଜୁ କଲା FIR
2
3
4
5