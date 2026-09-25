Road Accident: ଟ୍ରକ୍ କୁ ପିଟିଲା କାର୍! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଜୀବନ

Road Accident: ଏ-ମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ରହିଛି।ଝାରଖଣ୍ତ ଜାମସେଦପୁରରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକକୁ ଏକ କାର୍ ପଛପଟୁ ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝାରଖଣ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ବି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୋନାରି ଦୋମୁହାଁଣୀର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିକଟ ହାଇଓ୍ବେ ରେ ଏକ କାର୍ ଟି ଦ୍ରୃତଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡାହାଣ ପାଶ୍ବରେ ଡିଭାଇଡ଼ର ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଘଟିଲା ଯେ, କାର୍ ଟି ପୂରା ଚୁନା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ତ୍ରିଶା । ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ,ସାର୍ଥକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନମନ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବଂଶିକା ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ସୋନାରି ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।