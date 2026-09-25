Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଟ୍ରକ୍ କୁ ପିଟିଲା କାର୍! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଜୀବନ

Road Accident: ଏ-ମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 25, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:36 AM IST
Road Accident: ଟ୍ରକ୍ କୁ ପିଟିଲା କାର୍! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଜୀବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ!୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5