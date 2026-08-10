Add Zee Business As A Preferred Source
App

JPSC: JPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍‌ଟେଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CID

JPSC: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତେଜିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୂର୍ବତନ (JPSC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍‌ଟେ ଗିରଫଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ, (CID) ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଛି। ପଚରାଉଚରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:23 PM IST
JPSC: JPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍‌ଟେଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CID
Image Credit: JPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍‌ଟେଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ CID

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nijukti Mela: ୯ଟି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ୧୩୨୬
2
3
4
5