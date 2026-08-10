JPSC: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତେଜିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୂର୍ବତନ (JPSC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍ଟେ ଗିରଫଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ, (CID) ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଛି। ପଚରାଉଚରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିଆଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍. ଖୈଙ୍ଗ୍ଟେଙ୍କୁ ଅନେକ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ,ସିଆଇଡି (JPSC)ର ୧୪ ତମ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର, (OMR) ସିଟ୍ରେ ହେରଫେର ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, (CID) କମିଶନର ତିନି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ (ଡକ୍ଟର ଅଜିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ଅନିମା ହାଂସଦା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜମାଲ ଅହମ୍ମଦ)ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ୍ କରିଥିଲା।ପୂର୍ବରୁ, (JPSC)ର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏଲ୍.ଖୈଙ୍ଗ୍ଟେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ ପରେ,ସେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (JPSC) ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସିଆଇଡି ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେସର୍ସ (TSR) ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (TDPL) ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ କମିଶନ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା।
(TDPL)ର ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭୟ କୁମାର ତିୱାରୀ, ଓରଫ ମନୋଜ କୁମାର ତିୱାରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଏଲ୍. ଖିଆଙ୍ଗଟେ, ଚୁକ୍ତିନାମା ବଦଳରେ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ (TDPL)କୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଯେ ଏଜେନ୍ସି ସମସ୍ତ ଦେୟ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଶନ ପାଇବ। (TDPL) ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଅଭୟ କୁମାର ତିୱାରୀ ସିଆଇଡି ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।