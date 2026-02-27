Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3124591
Zee OdishaOdisha National-InternationalJNU Protest: JNUରେ ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କରାଯିବ ବହିଷ୍କାର..

JNU Protest: JNUରେ ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କରାଯିବ ବହିଷ୍କାର..

JNU Protest: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂଘ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଛାତ୍ର ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରୋହିତ ଭେମୁଲା ଆଇନ ଏବଂ ନୂତନ UGC ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:33 PM IST

Trending Photos

JNU Protest: JNUରେ ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କରାଯିବ ବହିଷ୍କାର..

JNU Protest: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂଘ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଛାତ୍ର ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରୋହିତ ଭେମୁଲା ଆଇନ ଏବଂ ନୂତନ UGC ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, RAF ଏବଂ CRPF ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। JNU ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି।

JNU ପ୍ରଶାସନର ଚେତାବନୀ କ’ଣ?
ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ରାତିରେ, JNU ପ୍ରଶାସନ ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଲେଖିଥିଲା, "JNUSU ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ UGC ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମାବଳୀକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ। JNU ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।" ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, JNUSU ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବହିଷ୍କାରର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ହିଂସା, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଆସିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ, ଦୋଷୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। JNU ଏକ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାର, ସଂସଦ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ-ପେୟର ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ।"

ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରି ଏହା ନିଷ୍କର୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ, "ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳା OBC ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି।"

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ?
ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ JNU ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ଜାତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଠିରେ କାଟ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ରୋହିତ ଆଇନ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ UGC ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାବି କରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ସଂଘ ସଭାପତି ଅଦିତି, ସଚିବ ଗୋପିକା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାନିଶ, AISA ସଭାପତି ନେହା ଏବଂ ୫୦ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ହେପାଜତରେ ୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ କଡ଼ା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

pre diabetes symptoms
Pre Diabetes Symptoms: ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ
Afganistan Pakistan Conflict
Afganistan Pakistan Conflict: କମ୍ପିଲା କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ
indian cricketer
Indian Cricketer: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
weather update
Weather Update: ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଇବ ପାଣିପାଗ...ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ