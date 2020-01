'ଜେଏନୟୁ ହିଂସା ମୋତେ ୨୬/୧୧ କଥା ମନେ ପକାଇଛି'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଏନୟୁରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହିଂସାରେ ୩୪ ଆହତ ହୋଇ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଜେଏନୟୁରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାରେ ଏପରି ହିଂସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ।

ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ଜେଏନୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଆଉ ଏନେଇ ସକାଳୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on JNU violence: What was the need for attackers to wear masks? They were cowards. I was watching on TV and it reminded me of the 26/11 Mumbai terror attack. I will not tolerate such attacks in Maharashtra pic.twitter.com/LR1kpctk8K

