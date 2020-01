ଅଶାନ୍ତ ଜେଏନୟୁ: ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ନିଜେ ଅପରାଧୀ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲିରୁ ସାରାଦେଶକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ଜେଏନୟୁ ହିଂସାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ଓ ମାରପିଟକୁ ନେଇ ସାରାଦେଶ ନିନ୍ଦା କରିଥିବାବେଳେ ହିଂସା ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର । ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଆଇଶି ହିଁ ମୁଖା ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ । ଜେଏନୟୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆଇଶି ଘୋଷଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଥିଲା । ସଭାପତି ଆଇଶି ଘୋଷ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଥିବା କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖୁବ ପିଟିଥିଲେ । ଆଉ ମାଡ ଖାଇବା ପରେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ ନୁହଁନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ଓ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ହିଂସା କିଏ ଭିଆଇଛି ତାହାର ସୁରାଗ ପୋଲିସ ଖୋଜି ବୁଲିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଛି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ....

Is there any doubt ‘left’ as to who is creating ruckus in JNU? The tactic to attack students and blame it on ABVP has once again been exposed! #LeftAttacksJNU https://t.co/F88y3Cpp9X

ଭିଡିଓରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆଇଶି ଘୋଷ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଭିଡିଓରେ ଆଇଶି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହାଁନ୍ତି ।

ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଗତକାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଓ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମାରପିଟ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ସହିତ, ହାତ ମିଳାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଆଇଶି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ପଛରେ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ହାତ ଅଛି । ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ମଧ୍ୟ ଏବିଭିପି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ କିଛି ଛାତ୍ର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଜେଏନୟୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ । ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆଇଶି ଯାହା ସହିତ ଭିଡିଓରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସର ହିଂସା ବାବଦରେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆଇଶି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏବିଭିପିର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ଆଉ ଆଇଶି ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ହେଲେ ଭିଜୁଆଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବାମପନ୍ଥୀ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ।

Look at how the right wing media spins facts.

Masked ABVP goons enter a hostel. Aishe and others go in after them trying to clear them out, clearly alarmed at the situation.

The disgusting propaganda machinery stands exposed.#JNUattack #StandWithJNU https://t.co/1j2As3nfzr

— JNUSU (@JNUSUofficial) January 6, 2020