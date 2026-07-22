ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବୁଧବାର (୨୨ ଜୁଲାଇ) ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୨ଟି ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ।
ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୧୫୨ଟି ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।