Add Zee Business As A Preferred Source
App

Paper Leak News: ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ ହେଉ: ଜେପି ନଡ୍ଡା

ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:09 PM IST
Paper Leak News: ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ ହେଉ: ଜେପି ନଡ୍ଡା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance Raid: ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ
Odisha vigilance1 hr ago
2
Migrant boat tragedy1 hr ago
3
Kanchalanka OTT3 hrs ago
4
imd rain alert3 hrs ago
5
Anita Kisku Surrenders11:33 AM IST