Add Zee Business As A Preferred Source
App

June 25Th India Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସହ ପବନ ସତର୍କତା...ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

June 25Th India Weather: ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବୁଲନ୍ଦସହର, ମଥୁରା, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ଝାନ୍ସି, ଫିରୋଜାବାଦ, ଲଲିତପୁର, କାନପୁର, ହମିରପୁର, ହାପୁର, ଆଜମଗଡ, ପିଲିଭିତ୍, ରାଏବରେଲି, ବାରାଣାସୀ, ଗୋରଖପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:16 PM IST
June 25Th India Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସହ ପବନ ସତର୍କତା...ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News Headlines39 min ago
2
Australian tourist56 min ago
3
FSSAI New Rules1 hr ago
4
Ratha Yatra 20262 hrs ago
5
Prakash Raj2 hrs ago