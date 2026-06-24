June 25Th India Weather: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୨୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ପାଗ ସମୟରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଚାଷୀ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବୁଲନ୍ଦସହର, ମଥୁରା, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ଝାନ୍ସି, ଫିରୋଜାବାଦ, ଲଲିତପୁର, କାନପୁର, ହମିରପୁର, ହାପୁର, ଆଜମଗଡ, ପିଲିଭିତ୍, ରାଏବରେଲି, ବାରାଣାସୀ, ଗୋରଖପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରନ୍, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପରନ୍, ମୁଜାଫରପୁର, ଗୟା, ନାଲଣ୍ଡା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ୍, ସରଣ, ସୁପାଲ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣିୟା, ସୀତାମାରହି, ବୈଶାଳି ସମସ୍ତିପୁର, ଦରଭଙ୍ଗା, ମଧୁବାନୀ, ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାମରା, ଦେଓଗର, ରାଞ୍ଚି, ପୂର୍ବ ସିଂହବମ୍, ପଶ୍ଚିମ ସିଂହମ୍, ଜାମସେଦପୁର, ବୋକରୋ, ହଜାରିବାଗ, ଧାନବାଦ୍, ପାଲାମୁ, ଏବଂ ରାମଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭବନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ନୈନିତାଲ, ପିଥୋରାଗଡ଼, ଡେରାଡୁନ, ଚମ୍ପୱାତ, ବାଗେଶ୍ୱର, ଆଲମୋରା ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୋଲାନ, ମଣ୍ଡି, ଚମ୍ବା, କୁଲ୍ଲୁ, ହମିରପୁର ଏବଂ ବିଳାସପୁରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଉଦ୍ଧମପୁର, କିସ୍ତୱାର, ଜମ୍ମୁ, କାଠୁଆ, ଡୋଡା, ରାମବନ, ସୋପିଆନ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ବାନ୍ଦିପୋରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପାଇଁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।