Justice Surya Kant : ଶପଥ ନେଲେ ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଜି ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। CJI ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୪ ମାସ ପାଇଁ ରହିବ। ସେ CJI ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:12 AM IST

Justice Surya Kant :ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଜି ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। CJI ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୪ ମାସ ପାଇଁ ରହିବ। ସେ CJI ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124 ର ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ନାମାଙ୍କନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ସିଜେଆଇ ବିଆର ଗଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅବସର ନେବେ। CJI ପଦ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ CJI ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ।

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହାରରେ SIR ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ SIR ସମୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ୧୦ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

