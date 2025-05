Spy Jyoti Malhotra : ଆଉ ଜଣେ ଆଇଏସଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ

Spy Jyoti Malhotra : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ATS ମୁରାଦାବାଦରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯିଏ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରହିଛି। ସେ ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇଏସଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେନା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାରିତ ISI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଏ। ଶହଜାଦ ଉପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏସଆଇ ତାଲିମ ପାଇବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତଚର କରିବେ।

କିଏ ଏହି ଶାହାଜାଦ

ଶହଜାଦ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାମପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ, ମସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣି ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ଆବରଣ ତଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତଚର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ATS ଶାହଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରା ୧୪୮ ଏବଂ ୧୫୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

Lucknow: UP ATS arrested a Pakistani agency ISI spy named Shahzad from Moradabad. Shahzad, a resident of Rampur, Uttar Pradesh, had been visiting Pakistan for the past several years and smuggled cosmetics, clothes, spices and other goods illegally across the border between India… pic.twitter.com/XQkwcxMlCI

— ANI (@ANI) May 18, 2025