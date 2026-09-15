ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈନ୍ସଲା ଗିରଫ

Gurugram Hit-And-Run Case: ଗୁରୁଗ୍ରାମ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈନ୍ସଲାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବୈନ୍ସଲାଙ୍କ ଉପରେ 'ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ'ର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ BNS (ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା)ର ଧାରା ୧୨୫ ଏବଂ ୨୮୧ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାରା ୧୨୫ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଥିବାବେଳେ, ଧାରା ୨୮୧ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସହ ଜଡିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ FIR ରେ BNSର ଧାରା ୧୦୯ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛି, ଯାହା 'ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ' ଅଭିଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ସିୟା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ରୋଡ୍ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ବୈନ୍ସଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ବିବାଦ (ରୋଡ୍-ରେଜ୍) ପରେ ବୈନ୍ସଲା ତାଙ୍କ କାର୍ ସିୟାଙ୍କ ବାଇକ୍ ସହ କାର୍ ଧକ୍କା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର ସକାଳେ (୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିୟା ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ନିଜର 'ଆପ୍ରିଲିଆ' (Aprilia) ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ।
ସିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସିଆଜ୍ ସେ କହିଲେ, "ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏବଂ କାର୍କୁ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲା।"
ବୈନ୍ସଲାଙ୍କ ଓକିଲ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମହିଳା ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଫଲୋଅର୍ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ 'ଷ୍ଟଣ୍ଟ' ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, "ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ; ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦-୧୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଷ୍ଟଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ।" ଏନଡିଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଫଲୋଅର୍, ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଚାହାଁନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ସମୟରେ କାର୍ରେ ଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରୁଥିଲେ।
Gurugram's Golf Course Accident Case | Accused Kalyan Bainsla has been arrested. More details awaited: Gurugram Police pic.twitter.com/xTmMt2oPmV
— ANI (@ANI) September 15, 2026
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସିୟା, ବୈନ୍ସଲାଙ୍କ ସେହି ଦାବିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ କାର୍ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସେ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓରେ ସିୟା ପଚାରିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଅଟକିଲେ ନାହିଁ?" ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧକ୍କା ଲାଗିବା ପରେ ଅଟକିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବୈନ୍ସଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା।