ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସମେତ ଖଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନୋଟିସ୍, ଏହି ମାମଲାରେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଏବଂ ବଡି ବିଲଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ନାମ ଏକାଠି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ କାନପୁର ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୋନିଙ୍କ ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାନପୁରର ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଏବଂ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କାନପୁର ପୋଲିସ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ରଘୁବୀର ଲାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୋନି ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ଲୁଚିପ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରୋକର୍ସ, ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା । ବ୍ଲୁଚିପ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଲଏଲସି ସମେତ ଅନ୍ୟ ୧୬ ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ। ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ସୁନା ଖଣି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦% ଭାରତର ଥିଲେ । ୧୦% ନେପାଳ, ଭିଏତନାମ, ଜାପାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଦେଶର ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସୋନି ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନିକଟରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ପୀଡିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଦୁବାଇ ସରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସୋନି କାନପୁର ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦୁବାଇରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ବଡ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନର ରବିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି କ୍ରାଇମ୍ ଅଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱକର୍ମା SITର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ସୋନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ୧୬ଟି କମ୍ପାନୀରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି କାରବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି SIT।
