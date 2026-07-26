/Kargil Vijay Diwas 2026: ଦେଶ ପାଳୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ,ସହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

Kargil Vijay Diwas 2026: କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ କେବଳ ଏକ ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅତୁଳନୀୟ ପରାକ୍ରମ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ୧୯୯୯ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ସହିଦ ମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं। देश, सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन…
— President of India (@rashtrapatibhvn) July 26, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ'X' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ, ମୁଁ ମାତୃଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ବୀରତ୍ୱ, ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଅଟଳ ଦେଶପ୍ରେମ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଦେଶ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ରହିବ। ଆମର ବୀର ସୈନିକଙ୍କ ସାହସିକତାର ଗାଥା ପିଢ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସେବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ।" ସେହିପରି,ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି,“କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସ, ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଦେଶ ସର୍ବଦା ଏହି ସାହସୀ ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଋଣୀ ରହିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ'X'ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ, ଆମର ଦେଶ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସର୍ବଦା ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ।” ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, "୨୬ ଜୁଲାଇ, ୧୯୯୯ - ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। 'କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ'ରେ, ମୁଁ ଭାରତ ମାତାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗର୍ବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାରଗିଲର ଦୁର୍ଗମ ଶିଖରରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅମର ବୀରମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାରଗିଲ ବୀରମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ସର୍ବଦା ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।" ସେପଟେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ, ମୁଁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଆମର ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ବଳିଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ।"
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୯୯୯ ମେ' ମାସରେ କାର୍ଗିଲର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ସୈନ୍ୟ। ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ବିଜୟ। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଦିର୍ଘ ୨ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୨୬ ଜୁଲାଇ ତଥା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ୍ ୫୨୭ ଜଣ ବୀର ସୈନିକ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି।