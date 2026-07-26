Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Kargil Vijay Diwas 2026: ଦେଶ ପାଳୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ,ସହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

Kargil Vijay Diwas 2026: ଦେଶ ପାଳୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ,ସହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

Kargil Vijay Diwas 2026: କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ କେବଳ ଏକ ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅତୁଳନୀୟ ପରାକ୍ରମ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।

Reported ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:36 PM IST
Kargil Vijay Diwas 2026: ଦେଶ ପାଳୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ,ସହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...
Image Credit: ଦେଶ ପାଳୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Adhara Pana Ritual 2026: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି,ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ
Adhara Pana Ritual 202652 min ago
2
Hardik Pandya1 hr ago
3
Archita Sarangi3 hrs ago
4
Kargil Vijay Diwas5:16 AM IST
5
Top 10 news4:46 AM IST