Karnataka Chief Minister Siddaramaiah To Step Down: ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଘୋଷଣା

Zee OdishaOdisha National-InternationalKarnataka Chief Minister Siddaramaiah To Step Down: ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଘୋଷଣା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 28, 2026, 11:55 AM IST

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah To Step Down: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଜଳଖିଆ ବୈଠକରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବେ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଉଭୟ ନେତା ସମ୍ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଳପାନ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ଶିବକୁମାର ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶିର୍ବାଦ ନେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱର ଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଗେହଲଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ମହାସଚିବ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଭାରୀ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।

ଏହି ସମୟରେ, ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଭବନରୁ କୌଣସି ସମୟ ମାଗି ନାହାଁନ୍ତି। ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରାଜଭବନ ସଚିବାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିପାରିବେ।

ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ। ଏହା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ରାଜଭବନ ଯାଇ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନୂତନ ସରକାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିହାରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ୨୦୨୩ ମଇ ମାସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଥିଲା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ପରେ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଏହା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ, ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଘଟିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିକେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ, ସରକାରଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିତିବା ପରେ, ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।

