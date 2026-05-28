କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା , ଡିକେ ଶିବକୁମାର....

Karnataka CM Resigns: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଦରମୈୟା । ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ରାଜଭବନ ଯାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସଚିବଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଫେରିଲେ ମୋର ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । CM ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସୋନିଆ, ଖଡ୍ଗେ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିକେ ଶିବକୁମାର ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି, ରାଜ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଗାତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୩୦ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱର ଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସେତେବେଳେ ରାଜଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ (ସିଏଲପି)ର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଖାଲି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
