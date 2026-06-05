Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238214
Zee OdishaOdisha National-InternationalKarnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ

Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶିବକୁମାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗ ରେଡ୍ଡୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ରେଡ୍ଡୀ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋରାମଙ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:35 AM IST

Trending Photos

Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ

Karnataka Politics: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶିବକୁମାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗ ରେଡ୍ଡୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ରେଡ୍ଡୀ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋରାମଙ୍ଗଲାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହିବି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବକୁମାର କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଗତ 53 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମୀ ହୋଇଆସିଛି। ଦଳ ମୋତେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହିଁ, ଏବଂ କେବେ ଦେବି ନାହିଁ।"

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

Also Read: Road Accident: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Karnataka politics
Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ
puri news update
Puri News Update:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ
Fire in Noida
Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ,ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ....
road accident
Road Accident: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...