KN Rajanna: ସରଗରମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଏନ୍. ରାଜନ୍ନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ରାଜନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଏନ୍. ରାଜନ୍ନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
KN Rajanna: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଏନ୍. ରାଜନ୍ନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ରାଜନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଏନ୍. ରାଜନ୍ନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଆଇନ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.କେ. ପାଟିଲ ଏବଂ ରାଜନ୍ନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଏନ୍. ରାଜନ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ 'ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ' ହେବ, ଯାହା ସରକାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, କେ.ଏନ୍. ରାଜନ୍ନ ଭୋଟର ତାଲିକାର ହେରଫେର ଉପରେ ଦଳର ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜନ୍ନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ?
ରାଜନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ କି?
ଅନ୍ୟପଟେ, କେଏନ ରାଜନ୍ନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଏନ ରାଜନ୍ନଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ।
