Karur Stampede Case: କରୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା, ଏଫଆଇଆରରେ କଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ

Karur Stampede Case: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଟିଭିକେ ସଭାପତି ତଥା ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ଏତଲା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଫଆଇଆରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଦଳାଚକଟାରେ ଅତି କମରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ୬୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦଳାଚକଟାରେ ଆହତ ତଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯିବାକୁ କହିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦଳାଚକଟା ସମ୍ପର୍କରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଟିଭିକେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମାଥିୟାଜାଗନ, ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବସ୍ସି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଟିଭିକେ ଉପ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ମଳ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।
ସୋମବାର ଦିନ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅରୁଣା ଜଗଦୀସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଚାରପତି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସୋମବାର ଦିନ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ଜଣ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୧୦୫ (ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହତ୍ୟା), ୧୧୦ (ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା), ୧୨୫ (ଅନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା), ଏବଂ ୨୨୩ (ଆଦେଶ ଅବମାନନା) ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି (କ୍ଷତି ଏବଂ କ୍ଷତି ନିବାରଣ) ଆଇନ, ୧୯୯୨ ର ଧାରା ୩ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଡ୍ ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଫଳରେ ଭାରି ହେବାରୁ ସେଗୁଡିକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଫଆଇଆରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
