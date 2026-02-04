Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalTurkish Airlines: ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର କୋଲକାତାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ

Turkish Airlines: ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର କୋଲକାତାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଉଥିବା ଏକ ତୁର୍କୀସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୋଲକାତା ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC)କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:44 PM IST

Turkish Airlines: ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର କୋଲକାତାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ

Turkish Airlines: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଉଥିବା ଏକ ତୁର୍କୀସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୋଲକାତା ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC)କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 

 

ବିମାନର ଡାହାଣ ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ପରେ ବିମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିମାନ ୭୨୭ କୋଲକାତା ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ATC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନଟି ଅପରାହ୍ନ ୨:୪୯ ରେ କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନଟି ୨୩୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା। ବିମାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

