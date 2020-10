ବିବାଦରେ କଠୁଆ ମାମଲା ଓକିଲ ଦୀପିକା ରାଜୱତ, ଜୋର ଧରିଲା ଗିରଫ ଦାବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଠୁଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା (Kathua Rape Case) ରେ ଓକିଲ ଥିବା ଦୀପିକା ରାଜୱତ (Deepika Rajawat) ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।

ନବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିବା ସହ ଲଗାତାର ଭାବେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆରେଷ୍ଟ ଦୀପିକା ରାଜୱତ (#Arrest_Deepika_Rajawat) ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ଟ୍ୱିଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା।

ନିକଟରେ ଦୀପିକା ଏକ ଟୁଇଟ୍ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମାଜର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନବରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ନାରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ଦୀପିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କୌଣସି ଗ୍ଲାସ ନୁହେଁ ଯାହା କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ବାବଦରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି।

Criminal Complaint filed by Ramesh ji against the lady for hurting religious sentiments. #Arrest_Deepika_Rajawat pic.twitter.com/WpgyvsBubU

