Kathua Encounter: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ

Kathua Encounter: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳର କାମଦ ନାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:41 PM IST

Kathua Encounter: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳର କାମଦ ନାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ପରେ SOG ଟିମ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ବିଲ୍ଲାୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାମଧ ନାଲାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଧନୁରେ ପାରୋଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ପଠାଯାଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘେରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇଜି ଜମ୍ମୁ ଭୀମ ସେନ୍ ଟୁଟି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଇଜି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଏସଏସପି କଠୁଆ ମୋହିତା ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ଡାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ବାରାମୁଲ୍ଲାର ଶେରି ଅଞ୍ଚଳର ସୁଚାଲିଭରନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଆଡ୍ଡା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।

Also read: Saaniya Chandhok: ସାନିଆ ଚଣ୍ଡୋକ କିଏ? ଯାହାକୁ ବିବାର କରିବେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ

Also Read: Suryavanshi World Record: ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏକ ନିଆରା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

 

 

