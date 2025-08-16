Kedarnath Accident: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଖସିଲା ପଥର, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Kedarnath Accident: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଖସିଲା ପଥର, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Kedarnath Accident: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 05:02 PM IST

Kedarnath Accident: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଖସିଲା ପଥର, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Kedarnath Accident: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବର୍ଷା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବର୍ଷା କାରଣରୁ କେଦାରନାଥ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଆଜି (୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ, ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଗୌରୀକୁଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହିଥିବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗର ଛୋଟି ଗଧେରା ନିକଟରେ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ପଡିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦେହରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।

ମିଳିଥିବା ଖବର ମୁତାବକ, ମୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୀମ ରାଓ ଖାୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ଭୀମ ରାଓ ଖାୱାଲ। ସେ ଡ଼ଗନ୍ କୋଲହାଟି ଔରଙ୍ଗାବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ବୟସ ୩୮ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛି । କେଦାରନାଥ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ନିବେଦନ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପଳରେ ଅଳକନନ୍ଦା ଏବଂ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସତର୍କତାର ସହ ଚାଲିବା ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Also Read- LIC Recruitment 2025: ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଦରମା ଜାଣିଲେ ହେବେ ଖୁସି

Also Read- Heavy Rain Alert: ୨ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

Soubhagya Ranjan Mishra

