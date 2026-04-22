Zee OdishaOdisha National-InternationalKedarnath Yatra: ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ

Kedarnath Yatra: ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ

ବାବା କେଦାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଋଷିକେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ୫୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାଜା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଯାଇଥିଲା। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:41 PM IST

Kedarnath Yatra: ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ

Kedarnath Yatra 2026: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଭୂମି ପୁଣିଥରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମହାନ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀର ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବୁଧବାର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହଣି ହେଉଛି ବଦ୍ରିନାଥ, ଯାହା ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଚାରୋଟି ତୀର୍ଥ ଖୋଲିବା ସହିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। 

ବାବାଙ୍କୁ ୫୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବା କେଦାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଋଷିକେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ୫୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାଜା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର କେଦାରଘାଟୀ "ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ" ଏବଂ "ଜୟ କେଦାର" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା।

କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ୧୨ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ତମ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମହିମା ଅନନ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଛଅ ମାସ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଦେବତାଙ୍କ ବିଭାନକୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଏ। ଛଅ ମାସ ଧରି, ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ତାଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ଆସନ, ଉଖିମଠର ଓଁକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଏ। କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପଞ୍ଚ କେଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।

କେଦାରନାଥ ଧାମର ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ
ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କେଦାରନାଥ ଧାମ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ହିମାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ବୃଷଭ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପିଠି (ପିଠ) ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନ କେଦାରନାଥ ଧାମ ହୋଇଗଲା। କେଦାରନାଥକୁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଦି ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

