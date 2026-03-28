Kedarnath Yatra 2026: ବରଫ ହଟାଇବା କାମ ଚାଲିଲା ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ?

Zee OdishaOdisha National-InternationalKedarnath Yatra 2026: ବରଫ ହଟାଇବା କାମ ଚାଲିଲା ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:49 PM IST

Kedarnath Yatra 2026: ବାବା କେଦାର ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଓ ଖୁସି ଖବର !ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, କେଦାରନାଥ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟରେ ତୁଷାରପାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (DDMA)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜବିନ୍ଦ ସିଂହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୈରବ ଏବଂ କୁବେର ହିମବାହ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ରୁ ୧୮ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାରପାତ ବା ବରଫ ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଧଳା କାନ୍ଥ କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା କମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଶୂନ୍ୟ ତଳ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ।

ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ନିୟୋଜିତ ୬୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏକ ଦଳ
ପ୍ରଶାସନ ତୁଷାରପାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବରଫ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୩୦ ଜଣିଆ ଦଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩୦ ଜଣିଆ ଦଳ ଛୋଟି ଲିଞ୍ଚୋଲିରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ହିମବାହ ସ୍ଥାନରୁ ବରଫ ସଫା କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡ଼ା, ଖଚର ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନହେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।

