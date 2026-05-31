Kedarnath Yatra 2026: ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ

Kedarnath Yatra 2026: ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
Trending Photos
Kedarnath Yatra 2026: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ରବିବାର ସକାଳେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ମିଶ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଡିଏମ୍ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ପାଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ କେଦାରନାଥ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା
କେଦାରନାଥ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଗ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟରେ ଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟତମ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
Also Read: Odisha Panipaga Report: ଜୁନ୍ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି
Also Read: Shani Astrology Prediction: ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଶନିଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ, ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି