Kedarnath Yatra: ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ...

Kedarnath Yatra: କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏପରି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।
Trending Photos
Kedarnath Yatra: କଥାରେ ଅଛି ଯଦି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନକରି ମଣିଷ ସଫଳତା ଆଡକୁ ବଢିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ଖୁବ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି କେବଳ ବୟସ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୁବପିଢୀ ମଧ୍ୟ ସାହସ ବଢୁଛି । କେଦାରନାଥ ଧାମର କଷ୍ଟକର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟେ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ଜଣେ ମହିଳା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ପଡେ । ଏହି ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ କଷ୍ଟକର ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ କେଦାରନାଥ ଯିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି । କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏହି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପଥରେ ଭେଟିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ ବଳ ଆଦୌ କମିନଥିଲା ।
ମହିଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଧୀର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ଥିଲା ଯେ, କୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ହାର ମାନିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଜଣେ ମହିଳା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ରହିଥାଏ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି, କୌଣସି ପଥ କେବେବି କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ହାର ମାନି ନିଅନ୍ତି । ଏହି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ଭାବେ ମନେ ହୁଏ ।
କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମ- ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ବୟସ କେବେବି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ।
