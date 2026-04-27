Arvinda Kejriwal: ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେଜରିୱାଲ

Arvinda Kejriwal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ।
ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ "ନିଜର ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ" ବୋଲି କହି କେଜରିୱାଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପଥରେ କେଜରିୱାଲ
ଚିଠିରେ କେଜରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ "ସତ୍ୟାଗ୍ରହ" ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୋଧର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରହିଛି।
ଯଦିଓ କେଜ୍ରିୱାଲ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆତିଶୀ ସମର୍ଥନରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ମଧ୍ୟ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହେ? ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ପଥ। ଆଜି କେବଳ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଭାବନା ଯାହାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି।"