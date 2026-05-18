Kerala CM VD Satheesan Oath: କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭି.ଡି.ସତିଶନ୍

Kerala CM VD Satheesan Oath: ଆଜି କେରଳରେ ମିଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମୁଖ୍ୟ( ୟୁଡିଏଫ) ସରକାର ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳର ନେତା ଭିଡି ସଥିସନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକା ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ୍ ଆର୍ଲେକର ନବ ନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ୍ ଖାର୍ଗେ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ୍ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଦାବିଦାର ଥିବା ରମେଶ ଚେନିଥାଲ୍ ଙ୍କ ନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନି ଯୋସେଫ୍, କେ . ମୂରଲିଧରନ୍, ଏପି ଅନୀଲକୁମାର୍,ପିସି ବିଷ୍ଣୁନାଧ, ରୋଜି ଏମଜନ, ବିନ୍ଧୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏମ ଲିଜୁ, ଟି ସିଦ୍ଦିକି, କେ.ଏସ ତୁଳସୀ ଏବଂ କେ ଜ୍ଞାନେଶ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନାମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଟି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ସନିମୋଲ୍ ଉସମାନ୍ ଉପବାଚସ୍ପତି ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ତଳରେ ଆଇୟୁଏମ୍,ଲର୍୫ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତିତ ଆରଏସପି, କେରଳ କଂଗ୍ରେସ(ଯୋଶେଫ୍), କେରଳ କଂଗ୍ରେସ(ଜ୍ୟାକବ) ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାର୍କସିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ତଳରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।