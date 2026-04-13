Sabrimala Gold Scam: ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର ସୁନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା,ଜାମିନ୍ ରେ ବାହାରିଲେ ଶେଷ ଅଭିଯୁକ୍ତ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:15 PM IST

Sabrimala Gold Scam: ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର ସୁନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ସୋମବାର କେରଳର କୋଲ୍ଲମର ଏକ କୋର୍ଟ କେ.ପି. ଶଙ୍କରଦାସଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ସୁନା ଅର୍ପଣ ସହିତ ଜଡିତ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ SIT ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଶଙ୍କରଦାସଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ, SIT ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତଦନ୍ତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ୍ ବୋର୍ଡ (TDB)ର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି-ମାର୍କ୍ସବାଦୀର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ TDB ସଭାପତି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ପୋଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସୁନା ଅପବ୍ୟବହାର ନେଟୱାର୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପରିଦର୍ଶନକାରୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ନୈବେଦ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସଙ୍ଗତି ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏହି ମାମଲା ଜଡିତ।

ମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ କାରବାର ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ SIT ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ଭିତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନାରେ ପଦ୍ଧତିଗତ ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାମଲାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାମଲାଟି କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଏହାର ପରିଣାମ କେରଳରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

