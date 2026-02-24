Kerala name change: ବଦଳିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ୨୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କେରଳର ନାମ "କେରଳମ"କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ କେରଳର ନାମ "କେରଳମ" ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ଦାବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।" ଏହି ପଦକ୍ଷ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:23 PM IST

Kerala name change: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ୨୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କେରଳର ନାମ "କେରଳମ"କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ କେରଳର ନାମ "କେରଳମ" ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ଦାବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।" ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଯିବ ବିଧେୟକ
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 1.4 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି।

ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) କୋଠାରେ 'ସେବା ତୀର୍ଥ'ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଥିଲା। କେରଳ ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 24 ଜୁନ୍ 2024 ରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 'କେରଳମ' କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କେରଳ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଛି କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସ୍ତାବ
କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟର ନାମ "କେରଳ" ରୁ "କେରଳମ" କରନ୍ତୁ। କେରଳ ବିଧାନସଭା ଅଗଷ୍ଟ 2023 ରେ ସମାନ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିଛି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ନାମ "କେରଳ" ରୁ "କେରଳମ" କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "କେରଳ" ନାମ ମାଲାୟଲମ ଭାଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ।

Kerala name change: ବଦଳିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ
