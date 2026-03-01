Khamenei's son Mojtaba: ଖାମେନେଇଙ୍କ ପରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଇରାନର ଶାସନ ଭାର ?

Trending Photos
Khamenei's son Mojtaba: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନକୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଡାଇ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ IRGC ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡ ଗଠନ ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଖାମେନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଯେ ଇରାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ବାଛନ୍ତି?
ଇରାନର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ 88 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା "ଭିଲାୟତ-ଏ-ଫକିହ" ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ (ମୌଲବୀ) ଏହି ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ। ତଥାପି, ଖାମେନେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଚୟନକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା।
ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ କମାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
IRGC କ’ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ?
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଅନେକ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ନିମ୍ନ-ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘାଟିରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ IRGC ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ରବିବାର ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ଯିଏ ଖାମେନିଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା IRGC ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।